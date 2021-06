Sicredi sorteia Mobi e Jeep Compass

Instituições Sociais indicadas poderão ganhar 2 mil e 20 mil reais

Hoje, dia 02 de junho, a Sicredi Norte Sul sorteará um Fiat Mobi 0km e um Jeep Compass 0km. Os prêmios fazem parte da Campanha Investir Bem é Fazer o Bem comemorativa aos 35 anos da cooperativa. O sorteio será transmitido às 18h30 pela página da Norte Sul no Facebook e pelo seu canal no Youtube, devido às restrições e decretos da Covid-19.

As instituições sociais indicadas pelos sorteados serão beneficiadas com dois mil reais ( cupom que ganhar o Mobi) e 20 mil reais ( cupom que ganhar o Jeep). Pois uma das premissas da Campanha é premiar não somente os associados, mas também as comunidades onde a Norte Sul está inserida. Indo de encontro ao propósito do Sicredi de “Fazer juntos para fazer a diferença.”

Paulo José Buso Junior, Presidente da Norte Sul, comentou sobre o compromisso da cooperativa de crédito com a comunidade: “Finalizamos nossa campanha certos de que nosso vínculo com as comunidades onde atuamos se fortaleceu ainda mais. Encerramos hoje as comemorações de 35 anos, mas nosso compromisso de levar desenvolvimento às comunidades se mantém sólido.”

Esse é o sorteio final da Campanha, que ao todo entregou quase 1 milhão de reais em prêmios aos associados e instituições sociais das comunidades onde a cooperativa atua. A Sicredi Norte Sul PR/SP está presente em 21 municípios com 22 agências.