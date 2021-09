Sicredi se expande cada vez mais no país

Pretende abrir nove pontos de atendimento no Espírito Santo até o final do ano

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de cinco milhões de associados, segue com seu projeto de expansão no território nacional e marca sua chegada ao Espírito Santo com a inauguração de duas agências na cidade de Colatina, noroeste do estado, com população de mais de 120 mil habitantes.

Com início das operações previsto para o dia 27 de setembro, a instituição passa a estar presente em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal, oferecendo mais de 300 produtos e serviços financeiros para seus associados no campo e na cidade.

A iniciativa está em linha com a estratégia do Sicredi de estar próximo das comunidades, prestando atendimento consultivo, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico local. A expectativa é de que, até o final do ano, o Sicredi esteja presente em seis municípios do Espírito Santo: Colatina, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Pinheiros, Marataízes e na capital Vitória, totalizando nove pontos de atendimento no Estado.

“Para nós, a chegada ao Espírito Santo é uma conquista muito significativa, pois se trata de um estado muito relevante na economia nacional no qual queremos fortalecer todos os benefícios do cooperativismo de crédito. Com isso, também ficamos mais próximos do nosso objetivo de estar em todos os estados do Brasil”, destaca o presidente do Conselho de Administração do Sicredi e da Central Sicredi Sul/Sudeste, Fernando Dall’Agnese.

A agência Colatina Centro, na Avenida Angelo Giuberti, e o segundo ponto de atendimento na Avenida Silvio Avidos, oferecem conforto e comodidade aos associados. A disposição dos ambientes e do mobiliário proporciona a melhor experiência a quem precisa de atendimento presencial.

“Estamos muito felizes com a chegada do Sicredi a Colatina. Como instituição financeira cooperativa buscamos estar próximos dos associados e da comunidade, fomentando o desenvolvimento local, a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida”, comenta o presidente da cooperativa Sicredi Essência RS/ES, José Antônio Severo Menezes, que atende a região de Colatina.

Expansão para contribuir com economias locais

Pioneiro no segmento de cooperativismo de crédito no Brasil, o Sicredi tem investido na expansão da rede de atendimento. Em 2020, foram 150 inaugurações em todo o Brasil e para este ano estão previstas mais de 200, com um investimento aproximado de R$ 200 milhões. Atualmente, está presente em mais de 200 municípios do Brasil onde é a única instituição financeira atuante, com mais de 30 mil colaboradores. Além de Colatina, o Sicredi está presente em mais de 1,5 mil cidades brasileiras, com mais de 2 mil agências.

Um estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), no início de 2020, analisou dados econômicos de todas as cidades brasileiras com e sem cooperativas de crédito entre 1994 e 2017 e cruzou informações do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). O trabalho concluiu que o cooperativismo de crédito incrementa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando, portanto, o empreendedorismo local. Em todo o Brasil, o segmento já conta com mais de 11 milhões de adeptos, segundo o Banco Central.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.