Sicredi premia associada com meio milhão de reais

Sorteio especial da “Poupança Premiada” celebrou o mês da modalidade de investimento mais tradicional dos brasileiros. Até agora, mais de 180 associados já foram sorteados na campanha

A moradora do município paranaense de Figueira e associada da Sicredi Norte Sul PR/SP, Evanildes Granemann, foi a grande ganhadora do prêmio de R$ 500 mil da campanha “Poupança Premiada”, realizada pelo Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro com objetivo de incentivar nos associados o hábito de poupar. O sorteio especial foi realizado no dia 31 de outubro e celebrou o Dia Mundial da Poupança. O nome da vencedora foi divulgado após liberação por parte da auditoria externa que acompanha todas as apurações.

A associada recebeu o cheque simbólico com o prêmio especial na agência de Figueira e celebrou a conquista. “Acredito que para cuidar do dinheiro temos que escolher um lugar em que a gente confia. Onde as pessoas orientam você, explicam tudo que a gente precisa saber. Por isso, escolhi o Sicredi. É muito importante que a gente guarde pelo menos um pouquinho de dinheiro todo mês, assim, se um dia precisar, terá esse amparo. Jamais imaginava ganhar esse prêmio, entre tantas pessoas que estavam concorrendo, mas era para ser meu e agora estou aqui vivendo essa surpresa maravilhosa”, comenta.

O presidente da Sicredi Norte Sul PR/SP, Paulo José Buso Júnior, destaca que a conquista da associada e o incentivo ao hábito de poupar estão entre os propósitos da instituição financeira cooperativa. “Nós estamos aqui para, de fato, fazer a diferença nas comunidades onde atuamos. Nos preocupamos em levar aos nossos associados produtos e serviços que atendam suas necessidades. Temos grande comprometimento com cada associado que nos escolhe. E esse prêmio é uma maneira de retribuir a confiança que cada um tem em nossa instituição. Que a atitude de poupar da nossa associada, possa inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. E o mais importante, acreditar, pois a sorte pode chegar a qualquer momento”, afirma.

Ao todo, a campanha do Sicredi distribuirá R$ 2,5 milhões em prêmios, em sorteios semanais de R$ 5 mil, além do grande sorteio de R$ 1 milhão no fim da ação, em dezembro. Até agora, mais de 115 milhões de números da sorte já foram gerados e mais de 180 associados já foram sorteados na promoção.

Impacto positivo: mais poupança é mais crédito local

Nos meses de setembro e outubro, o Sicredi registrou o incremento de mais de R$ 93 milhões em poupança nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, chegando a um total de mais de R$ 8,2 bilhões em carteira consolidada. Considerada a modalidade mais tradicional de investimento entre os brasileiros, a poupança, no cooperativismo de crédito, também é responsável por um grande impacto positivo nas comunidades.

“Os recursos captados pelas cooperativas ficam nas áreas de atuação ajudando a fomentar a economia local também como crédito concedido aos associados. Crédito que movimenta a economia, gera empregos e aumenta a renda, além de beneficiar diretamente o associado com o incentivo à formação de uma reserva financeira e à participação nos resultados gerados pela instituição no final de cada ano”, explica a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná França.

Participar é fácil; campanha continua até dezembro

A cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi, é gerado um número da sorte para concorrer aos sorteios realizados pela Loteria Federal. Se as aplicações forem na modalidade programada, quando o poupador autoriza o débito mensal da conta, as chances de ganhar são em dobro. A participação é automática nas duas modalidades, ou seja, o associado não precisa se cadastrar ou preencher cupons.

No site da campanha é possível visualizar os números da sorte e conferir conteúdos específicos sobre finanças e dicas financeiras, além de conhecer o regulamento, os vencedores dos sorteios e outras informações sobre o Sicredi.

Sobre o Sicredi – É uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.