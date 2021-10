Sicredi Norte Sul PR/SP elogia Npdiario em campanha

Cooperativa de crédito busca construir com parceiros uma sociedade mais próspera

O Gerente Geral do Sicredi , Jair Barrero Menani (fotos), fez visita de cortesia ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Na ocasião, agradeceu a atuação do jornal em sua postura participativa durante a Global Goals Week realizada no final do mês passado.

Foi entregue um mimo que incluiu, entre outros presentes, um Texto produzido em papel-semente assinado pelo presidente, Paulo José Buso Junior.

Firmado com a empresa belga IMPS, detentora dos direitos dos Smurfs, por intermédio da agência brasileira Vertical Licensing, o projeto foi lançado durante a Semana dos Objetivos Globais (Global Goals Week), realizada entre 17 e 26 de setembro, para promover reflexões, divulgar ações e boas práticas das cooperativas Sicredi que visam ao cumprimento da Agenda 2030.

Com a parceria, a instituição financeira cooperativa também estreou o site Sicredi e Smurfs , desenvolvido especialmente para o projeto, com conteúdos sobre os ODS. Também divulgados vídeos protagonizados pelos Smurfs, e com imagens reais de iniciativas do Sicredi que estão contribuindo com os ODS. Os vídeos estão disponibilizados tanto no site oficial do projeto quanto nas redes sociais das 31 cooperativas de crédito do Sicredi que atuam nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, como a Sicredi Norte Sul PR/SP e nos canais oficiais do Sistema Sicredi.

Cooperação para um mundo melhor – O presidente da Sicredi Norte Sul PR/SP reforça que a instituição integra o Pacto Global desde fevereiro de 2020 e que, ao longo dos anos, muitas iniciativas vêm sendo desenvolvidas pela cooperativa visando à construção de uma sociedade mais próspera. De acordo com Buso, o Sicredi tem democratizado o acesso aos serviços financeiros, especialmente em pequenos municípios, sendo a única opção em mais de 200 localidades do país. Esse impacto positivo, diretamente ligado à promoção do oitavo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.

Sobre o Sicredi – É uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros ( www.sicredi.com.br ).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.