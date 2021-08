Secretário Valdemar Jorge em Ibaiti

Reunião da Amunorpi será de manhã na sede do legislativo

Nesta quinta-feira, dia dois, o presidente da AMUNORPI (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, e o chefe do executivo local, Antonely Carvalho, entre outros, participarão de uma reunião do Programa Paraná Produtivo sobre investimentos na região de Ibaiti.

Será apresentado a etapa de Priorização de Investimentos do Paraná Produtivo, com a presença do Secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes do Paraná, Valdemar Bernardo Jorge (foto).

A reunião será às nove horas na Câmara de Vereadores de Ibaiti, localizada na Rua José de Moura Bueno, nº 025, na Praça dos Três Poderes.