Scandallashes é máscara de cílios nova do Boticário

Em tempos em que ainda precisamos cobrir metade do rosto toda vez que saímos de casa, um olhar marcante faz toda a diferença. E a Máscara de Cílios Make B. Scandallashes, do Boticário, é a aposta ideal para quem procura por cílios escandalosamente marcantes, uma vez que apresenta a combinação perfeita de fórmula, aplicador e embalagem para um olhar expressivo, garantindo fios 38 vezes mais volumosos, alongados e curvados.

O resultado incrível, que aparece já na primeira aplicação, deve-se à conjunção de vários fatores, a começar pela fórmula com vitamina E e partículas microfinas, que entregam uma profunda intensidade de cor e longa duração. Já o aplicador tem formato de ampulheta e cerdas multieffect, que dispensam a quantidade ideal de produto, evitando desperdício, e garantem que a máscara alcance até os fios mais curtos, nos cantinhos dos olhos.

PROMOÇÃO FESTIVAL DE OLHOS

Make B. sempre apresenta o que há de mais novo no universo da beleza e agora tornou ainda mais fácil conquistar cílios curvados e volumosos! Então, que tal fazer makes incríveis com a máscara para cílios Make B. Scandallashes?

E, para complementar um look escandaloso e possibilitar criar makes diferentes e dramáticas, até este domingo, dia 6 de março, o Boticário promove o Festival de Olhos, com itens de olhos e sobrancelhas de Make B. com 20% de desconto.

O combo Olhar Scandallashes, por exemplo, conta com a Máscara de Cílios Scandallashes e o Lápis Retrátil para Olhos pelo valor de R$ 99, somando um desconto de 29%. Para quem ama paletas de sombra, elas também estão contempladas na promoção!

Os itens são encontrados em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos via WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre

Máscara de Cílios Scandallashes Make B. – 10 g

Preço sugerido: R$ 85,90; na promoção sai por R$ 67,90

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do país; com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Eleita a marca mais lembrada em Diversidade e Inclusão** e comprometida com a beleza das pessoas e do planeta, o Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos, para torná-los cada vez mais sustentáveis.

*Fonte: Kantar, divisão Worldpanel, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de dezembro de 2020. Total no Brasil: 3.079 lares.

**Fonte: Oldiversity. Grupo Croma, novembro de 2017.

