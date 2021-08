Santo Antônio investe R$ 260 mil em pavimentação

Ruas Vereador José Ritti e Dr. Mário Giovannetti receberão pavimentação

A prefeitura de Santo Antônio da Platina dará início nos próximos dias a pavimentação das ruas Vereador José Ritti e Dr. Mário Giovannetti, no bairro Alceu Garbelini (fotos).

O contrato de execução da obra já foi fechado com a empresa Ouripav Eireli e será realizada com a soma de verbas do governo federal e contrapartida da administração municipal, um investimento de mais de R$260 mil.

Ao todo serão pavimentados mais de 3,1 mil metros quadrados de extensão. A obra inclui ainda a construção de calçadas, meio fio, sarjetas e sinalização de trânsito.

A previsão de conclusão do trabalho é de 150 dias.