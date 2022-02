SAP fecha 2021 com saldo positivo de 758 empregos formais

Mais de 3,7 mil vagas de emprego foram criadas no último ano; crescimento foi puxado pela indústria e setor de serviços

Santo Antônio da Platina fechou 2021 com um ótimo rendimento na geração de empregos com saldo positivo de 758 novas vagas. Foram 3.775 admissões e 3.017 desligamentos, com percentual positivo de 25% nas contratações. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados neste início de semana pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Este é o melhor resultado nos últimos cinco anos, no qual o município ocupa a 28º posição entre todas as Agências do Trabalhador do Paraná. Os números do Caged mostram também que o setor que mais criou postos de trabalho foi o Comércio com 1.343 vagas, seguido da Indústria com 1.190 e do setor de Serviços com 1.067 postos de emprego.

De acordo com diretor municipal do Departamento de Indústria e Comércio Antônio Marcos de Souza, o Marcão (foto de capa) , o saldo positivo também é resultado dos projetos de incentivo da prefeitura municipal e de parcerias através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e seu secretário Alexandre Jesus Levatti.

“Santo Antônio da Platina já tem o título de cidade pólo comercial, mas teve muita melhora em infraestrutura e investimentos ao longo de 2021 principalmente pela administração municipal o que incentiva as empresas a investirem em crescimento e consequentemente em novas contratações. Outro cenário que contribuiu muito para este resultado positivo foi o aumento significativo de novas empresas se instalando no município, contribuindo muito para novas vagas de emprego”, descreveu Souza.

Outro dado indicado pelo Caged é sobre o perfil dos empregados em 2021. Os homens são maioria e a faixa etária que teve maior contratação foi de jovens entre 18 e 24 anos. A maioria das vagas de emprego completadas são de pessoas com escolaridade de nível médio. Já o mês de maior contratação foi em agosto com 401 admitidos.

Agência do Trabalhador de Santo Antônio da Platina ocupa a 28° posição estadual na geração de empregos

Agência do Trabalhador – Os dados do Caged também revelam a efetividade dos trabalhos da Agência do Trabalhador de Santo Antônio da Platina . Através dela, foram intermediadas 1.788 vagas de emprego, sendo 920 efetivadas. Este é o maior saldo positivo dentre doze municípios que compõem a regional da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, liderando portanto a efetivação de vagas de emprego na região.

“Estamos vendo o resultado do desempenho da nossa equipe em dar todo amparo e orientação necessária para os trabalhadores e empregadores. Agradecemos todo o apoio da prefeitura municipal através do prefeito Zezão e do vice Chico da Aramon e esperamos que 2022 seja um ano de muita prosperidade e trabalho para todos”, finalizou o diretor.