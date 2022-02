São José da Boa Vista doa terreno para cooperativa de leite

Projeto de lei ainda passará na câmara dos vereadores

Na foto acima, Rafael funcionário administrativo, Manoel Teixeira Júnior, presidente da Coaflep e o prefeito Zezinho Lázaro Ferraz

Nos próximos dias a Prefeitura de São José da Boa Vista encaminhará um projeto de lei para a Câmara de Vereadores com a finalidade de obter a autorização para doação de um imóvel rural à COAFLEP (Cooperativa Agropecuária Familiar do Leste Pioneiro*).

Com a iniciativa, o Executivo pretende colaborar mais com a promoção e desenvolvimento do cooperativismo entre os associados da entidade.

A aprovação também vai proporcionar melhores condições para expansão da produção leiteira.

A instituição começou suas atividades em meados de 2006 e atualmente congrega produtores de vários municípios da região, proporcionando renda e qualidade de vida aos seus cooperados.

*O nome da cooperativa é do “Leste” mesmo e não “Leite”