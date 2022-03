Romanelli garante e S. Antônio da Platina ganhará Parque Ecológico

Obra terá espaço total de 14.500 metros quadrados e custará R$ 1 milhão

Com projetos já aprovados pelo executivo e legislativo, Santo Antônio da Platina erguerá um Parque Ecológico no valor de um milhão de reais, verba do governo de Carlos Massa Ratinho Junior. A iniciativa só foi possível pelo esforço da administração do prefeito Professor Zezão, do deputado Luiz Cláudio Romanelli e da sua esposa, Fabiana Cristina de Campos, diretora-geral da secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (o casal, na foto principal).

Acontecerá após a revitalização de Fundo de Vale ao lado do Residencial Eunice Eleutério e do Conjunto Bellagio. O projeto prevê implantação de uma Praça e construção de pista de caminhada de 2.871,00 m², paisagismo com área de 12.699,00 m² e playground com área de 300,00 m², pracinha com área de 500,00m² e pista de skate com área de 420,00 m².

Será executado também de acordo com as especificações que se seguem dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes do Projeto Arquitetônico, obedecendo especificações, as quais prevalecem sobre

os detalhes de desenho do Projeto.

Pista de Skate:

Piso industrial polido cor cinza em cimento comum, com granitina (areia e pedriscos mistos) com 17 mm de espessura acabada, em placas de 1,50 x 1,50m, com junta plástica na cor cinza e demarcação e pintura à base de resina acrílica nas cores branca e azul.

Pavimentação da praça com pavers:

Devem ser empregados pisos de concreto pavers intertravados com espessura de (10x20x6) cm de dimensões, na cor Natural, o produto deverá apresentar resistência mínima de compressão de 132 kg/m2, para o tráfego de

ciclistas e pedestres.

Pavimentação de playground com piso emborrachado.

Paisagismo:

A área onde será implantado o gramado deverá estar livre de qualquer material indesejável, como pedra, entulho etc. Em caso de dúvida quanto à remoção de qualquer elemento existente (vegetação, árvores ou outros), deverá ser esclarecida junto à fiscalização.

O ex-secretário municipal de Planejamento, coronel Airton Diniz (foto abaixo), disse neste fim de semana que a obra terá espaço total de 14.500 metros quadrados, com pergolado, campo de futebol society, arquibancada, lâmina de água(lago), criação de três tipos de abelha sem ferrões etc, “um espaço para a família, para todas as idades”, comentou.

A obra deverá iniciar nas próximas semanas, a conclusão ainda não foi divulgada e nem foi escolhido o nome do empreendimento.