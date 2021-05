Sanepar é Campeã da Inovação do Sul

Companhia conquistou novamente 1º lugar na categoria Estatais & Filantrópicas, e em ranking da revista “Amanhã”

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) conquistou pela quinta vez o Prêmio Campeãs da Inovação do Sul, da Revista Amanhã/Grupo Amanhã, graças aos projetos, investimentos e iniciativas que garantem água tratada de qualidade a 100% da população atendida e potencializam a universalização do saneamento básico no estado. O anúncio do prêmio foi feito em recente evento online. A Sanepar está em 1.º lugar na categoria Estatais & Filantrópicas.

O diretor-presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, afirma que, mesmo diante de grandes desafios como a crise hídrica, a Companhia se consolida como uma das maiores do setor na América Latina, com investimentos em obras, pesquisa e inovação e capacidade técnica superior. “A inovação está no DNA dos nossos empregados, está no DNA da Companhia. É isso que nos move a ser uma das empresas melhores e mais inovadoras do país.”

A Sanepar tem previsão de investimentos, nos próximos cinco anos, de R$ 7,8 bilhões nos sistemas de água e esgoto; R$ 4,2 bilhões somente na ampliação do serviço de esgotamento sanitário.

Nanobolhas: Sanepar está estudando aplicação da tecnologia para melhorar qualidade da água das lagoas do Passeio Público de Curitiba; processo faz parte de um projeto de inovação

A empresa cresce também visando novos mercados, aprimorando seus processos e apostando na inovação no setor. “A pesquisa e a inovação são ingredientes fundamentais da Sanepar para gerar valor em suas atividades e se tornar cada vez mais competitiva, inclusive mirando outros horizontes e ampliando seu campo e sua área de atuação”, destaca o gerente de Pesquisa e Inovação da Sanepar, Gustavo Possetti. Assim, o desenvolvimento de tecnologias, produtos biotecnológicos e soluções sustentáveis estão na rotina da Companhia.

Foto principal: Novo prédio da Sanepar concorreu com 2.500 projetos de vários países e venceu Prêmio Internacional de Automação na categoria Eficiência Energética para construções “verdes“