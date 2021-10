Sanepar conquista primeiro lugar de inovação e tecnologia

Prêmio promovido pelo jornal Valor Econômico classifica as 150 empresas mais inovadoras no País, em 23 setores da economia

A Sanepar conquistou a 1ª posição no setor de Infraestrutura na 7ª edição do Prêmio Valor Inovação Brasil 2021. O prêmio reconhece as 150 empresas mais inovadoras do País, após avaliação de práticas de inovação das companhias que atuam no País em diferentes atividades econômicas.

O resultado foi divulgado na quarta-feira (27) pelo jornal Valor Econômico, que publica o anuário em parceria com a Strategy&, consultoria estratégica da PwC.

Neste ano, a Companhia superou o desempenho nos rankings anteriores, quando havia ficado em terceiro lugar no setor de Infraestrutura. Este salto reflete o trabalho consistente que a empresa vem fazendo na área de inovação. A Sanepar também subiu de posição no ranking geral, passando da 109ª para a 86ª entre as 150 do País de todos os setores.

O prêmio foi reconhecido pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior como uma importante conquista. “Ser considerada a melhor empresa em inovação no setor de infraestrutura do País nos dá muito orgulho. Parabéns aos diretores e a todos os empregados da Companhia”, disse.

Para o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, a inovação está presente no DNA da Companhia e em sua missão de assegurar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. “Buscamos inovar e, ao mesmo tempo, responder com agilidade e habilidade às mudanças do mercado”, afirmou o presidente.

Na edição do anuário, o Valor Econômico destaca a produção de biogás e de energia a partir do processo de tratamento de esgoto, projetos de redução de Gases de Efeito Estufa (GEE) e a produção de biocombustível líquido também a partir do tratamento de esgoto, como alguns exemplos da inovação implantados pela Sanepar.

“A inovação vem sendo uma ferramenta importante na história da Sanepar no aprimoramento de seus processos e na antecipação de tendências. As iniciativas abrangem desde a prospecção tecnológica até a produção de novos conhecimentos, contemplando, dentre outros, água bruta e mananciais, tratamento de água e de esgoto, valorização de resíduos, energia, automação e gestão sustentável”, afirmou Stabile.

Os 23 setores da economia brasileira avaliados pelo ranking são: Agronegócio; Alimentos, Bebidas, Ingredientes e Tabaco; Automotivo e Veículos de Grande Porte; Bancos; Bens de Capital; Comércio e Vestuário; Construção e Engenharia; Cosméticos, Higiene Pessoal e Limpeza Doméstica; Eletroeletrônica; Energia Elétrica; Farmacêutica e Ciências da Vida; Infraestrutura; Materiais de Construção e de Acabamentos; Mineração, Metalurgia e Siderurgia; Petróleo, Gás e Petroquímica; Química e Papel e Celulose; Seguros e Planos de Saúde; Serviços; Serviços Financeiros; Serviços Médicos; Tecnologia da Informação; Telecomunicações; e Transporte e Logística.