Sandro foca liberação de recursos

Empresas da duplicação da PR-092 digladiam na Justiça

O Secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex (foto), em entrevista a uma rádio de Siqueira Campos, falou da duplicação da PR-092 Rodovia Parigot de Souza, trecho entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina, bem como obras de artes, marginais, terceiras faixas e duplicação do perímetro urbano no município de Siqueira Campos.

Segundo o secretário, o governo do Paraná está pronto para assinar a ordem de serviço para início da duplicação do trecho, porém as empresas que participaram do certame, a que perdeu e a que ganhou, acabaram indo para na Justiça. Nesta semana, o magistrado que cuida do caso pediu vistas ao processo, que deverá demandar mais uma semana, “dá parte do governo do estado está tudo pronto, caso não fosse essa demanda judicial das empresas. Vale ressaltar que a disputa judicial é tão somente para a duplicação do trecho (pista der rolamento), a licitação para a obra de construção das terceiras faixas está tudo OK e, em breve os maquinários vão estar trabalhando na Parigot de Souza”, afirma o Sandro Alex. O secretário adiantou ainda que na próxima semana é possível que o juiz despache e assim a obra tão aguardada pelos prefeitos do Norte Pioneiro possa ter início.

O Secretário comentou sobre as reformas do aeroporto Aguinaldo Pereira Lima, de Siqueira Campos, compromisso assumido junto ao prefeito Luiz Henrique Germano (PSD), na passagem do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) pela cidade. “o governador entendeu que as reformas vão beneficiar todo o Norte Pioneiro, dentro do ‘Programa Voe Paraná’. O trâmite da reforma do aeroporto está liberado e em breve as obras terão início. O funcionamento com uma melhor capacidade e nova estrutura, deverá atrair novos investidores, vai facilitar para as indústrias já instaladas, vai gerar mais empregos e sem contar que o aeroporto vai facilitar ainda a descida de uma aeronave UTI aérea, que poderá ser o diferencial para salvar vidas em período tão difícil”, concluiu o secretário.

O prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, que defendeu a duplicação do trecho do perímetro urbano da cidade destacou, “que a comunidade siqueirense, bem a do Norte Pioneiro aguardam com ansiedade o início dessas obras. A duplicação do nosso perímetro urbano, bem como as reformas do aeroporto, são compromissos assumidos pelo governador Ratinho Junior, quando passou por Siqueira Campos. A ele, ao secretário Sandro Alex e equipe a nossa gratidão pela grandeza dessa obra que vai beneficiar todos nós, dando mais segurança aos usuários”, enfatiza Germano.