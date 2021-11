Samae/Andirá esclarece notícia sobre saneamento básico

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto garante estar tudo sob controle

O Tribunal de Contas do Estado emitiu recomendações com o objetivo de melhorar os serviços de saneamento básico oferecidos por 25 municípios paranaenses, incluindo Andirá.

A auditoria teve como objetivo avaliar as ações de planejamento municipal para a adaptação dos contratos ao Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), bem como para o cumprimento da meta de universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Sobre o tema às prefeituras. As medidas foram indicadas após fiscalização realizada pela Coordenadoria de Auditorias (CAUD) do TCE-PR no âmbito do Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2021 da Corte.

Flávia Maria, gerente-administrativa do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Andirá (foto) avaliou que a notícia poderia eventualmente fazer com que “os leitores entendessem que todas as recomendações foram destinadas a Andirá, o que não é verdade… Fomos aprovados em todos os itens, e a nós coube apenas uma

Observação: Realizar, anualmente, através do Conselho Municipal de Saneamento ou órgão equivalente (municipal ou intergovernamental), avaliações de desempenho da prestação do serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, contendo, no mínimo, a evolução dos indicadores relacionados com o atendimento de água, esgoto e perdas na distribuição”.

Mais à frente, ela disse que isso “foi muito positivo, pois o que precisamos fazer é dar mais publicidade ao que está sendo feito, e como está sendo feito. De todos os itens avaliados pelo TCE, Andirá recebeu apenas uma observação, a de promover as avaliações do desempenho e apresentar os índices já alcançados”, detalhou ao npdiario no final da tarde desta terça-feira, dia 17

Glauco Tironi Garcia, diretor-geral do órgão, também comentou com o jornal: “Vi a matéria e, sim, fomos auditados pelo TCE, como vários municípios do norte do Paraná. Mas, Andirá foi citado somente em realizar reuniões e apresentar os resultados ao conselho municipal de saneamento. Não em todos como a matéria mostra. Dos municípios somos o que somente em um fomos citados”.

Aqui, a notícia a que se referem o diretor-geral e a gerente administrativa:

https://www.npdiario.com.br/cidades/tce-recomenda-melhorias-no-saneamento-de-andira/