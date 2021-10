Saldo de empregos no Paraná é o maior desde 2004

Resultado acumulado é o melhor desde o início dos registros da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, há 18 anos

A geração de empregos no Paraná em 2021 é a melhor desde 2004. Com um saldo de 168,5 mil novas vagas com carteira assinada no acumulado de janeiro a setembro, o resultado supera toda a série histórica registrada em 18 anos. O levantamento é da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (26) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

“Esse é o maior recorde desde 2004. Só em setembro, foram mais de 15 mil empregos com carteira assinada. O resultado é fruto da união dos paranaenses e da força do nosso comércio, indústria, agronegócio e construção civil, que vêm crescendo a cada dia. É dessa forma que fazemos um Paraná cada vez mais moderno e inovador: gerando emprego e renda para a população”, comemorou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Em 2020, o saldo até setembro era de 1.092 vagas, resultado decorrente da crise econômica gerada pela pandemia. Comparado ao ano passado, o aumento em 2021 foi de drásticos 15.339%. Já comparado a 2019, que registrou 56.945 vagas, o crescimento foi de 196%.

O índice de 2021 também é 8,84% superior ao segundo melhor ano do recorte histórico: em 2008, o saldo foi de 154.896 vagas para o acumulado até setembro. O terceiro melhor registro é de 2010, com 149.146 vagas, superado em 13% pelo resultado de 2021.

O saldo apresentado pelo Caged é do balanço entre admissões e desligamentos realizados em cada estado, mês a mês. No Paraná, foram 1.148.853 vagas criadas e 980.256 fechadas de janeiro a setembro, dando um resultado positivo de 168.597 vagas.

CIDADES – Todos os 399 municípios paranaenses apresentaram resultado positivo no acumulado de janeiro a setembro. O melhor foi em Curitiba, com saldo de 286.901 vagas. É seguida por Londrina (54.945 vagas), Maringá (54.927), Cascavel (43.943), Ponta Grossa (32.620), São José dos Pinhais (30.510), Foz do Iguaçu (19.193), Toledo (18.608), Araucária (15.045) e Pinhais (14.396).

MÊS A MÊS – O ano de 2021 também apresenta o quarto melhor setembro da série histórica iniciada em 2004. Considerando apenas as vagas geradas no nono mês do ano, foram 15.059 empregos criados. O resultado só é menor que em 2020 (que registrou uma recuperação em setembro) com 19.732 empregos, em 2008 (17.404) e em 2013 (15.925).

O resultado de setembro é liderado pela alta no setor de serviços, que representa 47% das novas vagas, com 7.102 postos de trabalho. Na sequência, estão os setores de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (4.633), indústria (3.336) e construção (434).

No Paraná, o saldo de empregos se mantém positivo durante todos os meses de 2021. Já com os ajustes mensais calculados pelo Caged, foram 25.154 vagas abertas em janeiro, 41.388 em fevereiro, 10.549 em março, 9.697 em abril, 15.521 em maio, 15.478 em junho, 13.925 em julho, 21.826 em agosto e as 15.059 de setembro.