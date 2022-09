Confira informações dadas pela prefeitura

A Sala do Empreendedor de Ibaiti mudou de endereço.

Agora está entendendo na sede da Associação Comercial e Empresarial de Ibaiti, na rua Paraná, número 205, sala C, no centro da cidade, próximo a agência do Banco do Brasil.

O horário de atendimento é de segunda à sexta das 08h às 11h30 e das 13h às 17 horas.