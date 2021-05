Rubens quer barrar supersalário de Bolsonaro

O relator do projeto que barra os supersalários lembrou ainda que a proposta pode gerar uma economia de mais de 4 bilhões por ano ao país

O vice-presidente nacional do Cidadania e relator do projeto que barra os supersalários no serviço público, deputado federal Rubens Bueno (foto), apresentou projeto para sustar portaria do Ministério da Economia que vai permitir que o presidente Jair Bolsonaro e ministros como Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) e Braga Netto (Defesa) recebam acima do teto constitucional, atualmente em R$ 39,2 mil. Segundo estimativas, a medida, em meio a morte de mais de 410 mil brasileiros na pandemia, vai custar aos cofres públicos R$ 181,32 milhões já neste ano.

A medida autoriza aposentado em cargo de confiança ganhar mais que o teto. “E depois o presidente quer que os brasileiros confiem nele. Isso é crime de lesa-pátria. Já não basta a incompetência para gerir o país na pandemia e ainda quer furar o teto para ter privilégios. Trata-se de uma atitude inominável”, disparou Rubens Bueno, que desde 2018 vem tentando aprovar na Câmara o projeto (PL 6726/2016) que barra os supersalários.

Para o parlamentar, a desfaçatez do presidente da República não tem limites. “Ele colocou como prioridade de seu governo para esse ano o projeto que barra os supersalários e agora quer ele próprio receber além do teto. Como ele vai explicar isso para aqueles que votaram nele acreditando que seu grupo defendia a moralidade pública. Bolsonaro é um charlatão!”, criticou o deputado.

Rubens Bueno disse ainda não estranhar os argumentos da Advocacia-Geral da União a favor da medida.

Eles usaram como base decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União. Justamente daqueles que hoje já burlam o teto salarial por meio de penduricalhos. Isso é um escárnio que envolve vários poderes da República em detrimento do cidadão que paga impostos para sustentar essa farra“

O relator do projeto que barra os supersalários lembrou ainda que a proposta, que aguarda votação no plenário da Câmara, pode gerar uma economia de mais de 4 bilhões por ano ao país. “Infelizmente quem está no poder não quer economizar, quer é ampliar a farra com o dinheiro público”, finalizou Rubens Bueno.