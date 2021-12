Romanelli recebe título de cidadão honorário de Colorado

Agenda do deputado também passará por Londrina, Moreira Sales, Xambrê e Maria Helena

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PDB) recebe nesta sexta-feira, 10, o título de Cidadão Honorário de Colorado, cidade do noroeste. A entrega do título faz parte da agenda de Romanelli que começa nesta quinta-feira, 9, e segue até sábado, 11, em Londrina, passando ainda por Moreira Sales, Xambrê e Maria Helena.

Nesta quinta-feira, Romanelli e o prefeito Rafael Bolacha (MDB) entregaram obras e equipamentos em Moreira Sales.

Na sexta-feira, 10, o deputado encontra lideranças em Xambrê, cidade do noroeste do Paraná.

Ainda na sexta-feira,Romanelli tem reunião com agricultores e lideranças de Maria Helena. O encontro é organizado pela ex-vereadora Ivone Perecin.

Às 19h, o prefeito Marcos Mello (DEM), o presidente da Câmara de Vereadores, Francisco Antônio dos Santos (PSB), e lideranças acompanham Romanelli que receberá o título de cidadão honorário de Colorado.

No sábado, em Londrina, a partir das 14h, Romanelli participa de encontro com lideranças, empresários e moradores da cidade. O deputado volta para Curitiba no domingo, 12.

foto: antes da pandemia