Romanelli propõe Menção Honrosa ao empresário Jair Machado

Machado fortalece a produção agrícola do NP com respeito ao meio ambiente

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) propôs neste início de semana entrega de Menção Honrosa ao empresário Jair Machado pela grande contribuição para o desenvolvimento da agricultura e da economia do Norte Pioneiro do Estado.

“Em razão de sua incansável jornada, por mais de 45 anos atuando frente ao agronegócio como forma de fortalecer a região norte pioneira do Estado, é que presto minha singela homenagem”, disse Romanelli no encaminhamento do pedido à mesa diretora do legislativo estadual.

Segundo o deputado, Machado tem dado exemplo de empenho para fortalecer a produção agrícola da região, de maneira responsável e segura, sempre respeitando o meio ambiente. “É uma pessoa apaixonada pela agricultura”, destaca Romanelli. “Trabalha e empreende na construção de uma região forte na produção de grãos, com tecnologias que aumentem a competitividade e tragam sucesso para os produtores rurais”.

Romanelli ressalta que Machado conduziu com êxito uma mobilização da sociedade em favor da duplicação da BR-369, entre Cornélio Procópio e Jataizinho. O empresário é presidente da ADAN (Associação dos Distribuidores Agroquímicos Norte Paranaense) e foi representante regional da Bayer do Brasil S/A, presidente da Sociedade Rural da Região de Cornélio Procópio e da Expocop – Exposição Agropecuária de Cornélio Procópio.

Família – Jair Machado é empresário e sócio administrador da Vilela & Machado, comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo. Casado com a professora Sirlene de Fatima Mendes Machado, é pai de Bárbara Mendes Machado e Gabriele Mendes Machado. É bacharel em Administração pela Universidade do Norte do Paraná e especialista em Gestão Pública pela Universidade São Luiz.