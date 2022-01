Deputado estadual Romanelli homenageia presidente do BRDE 

Parlamentar reconhece e destaca apoio de Wilson Bley Lipski ao desenvolvimento do Paraná

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) entregou nesta terça-feira, 25, uma menção honrosa da Assembleia Legislativa ao advogado Wilson Bley Lipski, paranaense e presidente do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul). “Aprovamos esta homenagem em reconhecimento ao trabalho realizado pelo Lipski em favor do desenvolvimento do Paraná”, destacou Romanelli.

Para o deputado, o BRDE é de extrema importância ao fomento econômico do Paraná, com linhas de financiamentos acessíveis ao setor privado, cooperativas e também com novas possibilidades de crédito para ajudar os municípios. “Nos últimos anos o banco ficou mais próximo da sociedade”.

Romanelli lembrou ainda que Wilson Bley Lipski foi superintendente do Paranacidade e realizou um grande trabalho junto aos municípios paranaenses. “É um profissional muito operacional e que vem dando um novo ritmo ao BRDE. Essa menção honrosa é um reconhecimento merecido a este paranaense que orgulha o nosso estado na presidência do banco regional”.

Balanço – A entrega da homenagem aconteceu na sede do banco em Curitiba e durante o encontro Lipski fez um balanço das atividades na instituição desde 2019, quando assumiu a diretoria do Paraná, e falou dos desafios como presidente, cargo que ocupa desde o final do ano passado. Segundo ele, a meta é tornar o BRDE o maior banco de desenvolvimento regional do Brasil.

De acordo com Wilson Bley, um dos desafios é aumentar a carteira de crédito aos municípios dentro da visão de geração de emprego e renda. Em 2021, os setores de comércio e serviços representaram 32,5% dos contratos firmados pelo BRDE no Paraná, enquanto a agropecuária atingiu 29,5%; a indústria 20,7%; e a infraestrutura 17,2%.

No ano passado, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul liberou R$ 1,4 bilhão em créditos para investimentos no Paraná, com aumento de 15% em relação a 2020. O valor representa um terço de todas as operações realizadas pelo BRDE no ano passado. Foram contratados R$ 4,14 bilhões em financiamentos, somando todas as agências do banco no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.