Romanelli entrega recursos à Ribeirão Claro

O deputado Estadual Luiz Cláudio Romanelli esteve neste fim de semaana em Ribeirão Claro, sendo recepcionado no salão nobre do executivo pelo prefeito João Carlos Bonato, pela vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini, por vereadores, secretários e servidores municipais, gerentes de instituições bancárias, e membros da comunidade.

No mês passado o município recebeu, através de emenda parlamentar do parlamentar, uma Van 0 km, Peugeot Expert Minibus, com capacidade para 11 pessoas, adquirida com recursos do Governo Estadual, no valor de R$ 156 mil, que foi destinada a secretaria municipal de saúde, para o transporte de pacientes.

Neste inicio de mês Romanelli destinou ao município mais um veículo para reforçar o Programa Saúde da Família, autorizado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e pelo secretário de Saúde, Beto Preto.