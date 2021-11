Romanelli e Ratinho anunciam investimentos em Cornélio

Investimento será de R$ 5 milhões; além disso, entregaram carros aos munícipios

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), o governador Ratinho Júnior (PSD) e o secretário Beto Preto (Saúde) entregam nesta quarta-feira, 3, mais 37 novos veículos aos municípios que integram a 18ª Regional de Saúde. Também serão entregues uniformes para alunos do Colégio Cívico Militar Monteiro Lobato e vai ser assinado convênio para pavimentação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Francisco Lacerda Júnior, em Cornélio Procópio.

“O Governo do Estado vai investir quase R$ 5 milhões para preparar o aeroporto de Cornélio Procópio para integrar o programa Voe Paraná. Também serão entregues novos veículos para atender aos municípios da região, que vão ajudar as equipes do Programa Saúde da Família. Já os alunos do Colégio Monteiro Lobato vão receber novos uniformes”, disse Romanelli.

Voe Paraná — O Aeroporto Francisco Lacerda Júnior, de Cornélio Procópio, vai integrar o programa Voe Paraná, ligando o Norte Pioneiro a outras regiões do Estado e com Curitiba. Serão investidos cerca de R$ 5 milhões para promover recape asfáltico da pista de pouso e decolagem.

A pista do aeroporto tem cerca de 1,7 quilômetro, em uma área de mais de 42,7 mil metros quadrados. “Com isso, o Norte Pioneiro se prepara para a retomada da economia, com a integração do Norte Pioneiro a outros grandes centros urbanos do Estado”, explica Romanelli.

Saúde — Os 21 municípios que integram a 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio receberão novos veículos para atender ao programa Saúde da Família. Romanelli, Ratinho Júnior e Beto Preto entregam os novos veículos a Abatiá, Cornélio Procópio, Santa Cecília do Pavão, São Sebastião da Amoreira, Sapopema e Sertaneja – cidades da região representada pelo deputado no legislativo paranaense.

“Serão 12 novos veículos para seis municípios, do total de 37 distribuídos às 21 cidades da região. Um investimento para garantir eficácia e agilidade no atendimento à Saúde do Norte Pioneiro”, disse Romanelli.

Educação — Os 716 estudantes do Colégio Cívico-Militar de Cornélio Procópio vão receber novos uniformes. “Serão entregues um conjunto completo, composto por uma calça, duas camisetas, uma jaqueta e um moletom. Com isso, todos os alunos serão atendidos, garantindo às famílias dos estudantes maior economia, já que os uniformes serão distribuídos gratuitamente, como forma de incentivar o acesso à Educação em Cornélio Procópio”, disse o deputado.

Serviço

Entrega de uniformes aos alunos do Colégio Cívico-Militar Monteiro Lobato

Data: 3 de novembro

Horário: 16h

Endereço: rua Antônio Paiva Júnior, 300 – Jardim Estoril.

Entrega de veículos para a Saúde e liberação de recursos para o aeroporto

Data: 3 de novembro

Horário: 17 horas

Local: Espaço Cultural de Cornélio Procópio

Endereço: rua Emílio de Menezes, esquina com a Rua Bahia.