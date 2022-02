Roma e Hiroshi confirmam R$ 300 mil para reforma em Carlópolis

Benefício será para o Colégio Estadual do Campo Joaquim Maximiano Marques

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o prefeito Hiroshi Kubo (PSD) confirmaram nesta segunda-feira, 31, recursos no valor de R$ 300 mil para reforma do Colégio Estadual do Campo Joaquim Maximiano Marques, no distrito de Nova Brasília do Itararé, em Carlópolis. A unidade funciona em conjunto com a Escola Municipal Joaquim do Prado.

“É uma reforma emergencial, para garantir segurança aos alunos no retorno às aulas presenciais. A obra, no entanto, não vai atrapalhar o andamento das atividades na escola, já que os estudantes dos espaços que serão reformados foram realocados para outras salas de aula”, informa o primeiro secretário da Assembleia Legislativa.

O prefeito de Carlópolis lembra que, num segundo momento, a intenção é ampliar o prédio para atender maior número de estudantes da comunidade. Ao todo, 135 alunos estudam nas duas unidades educacionais. “É um investimento importante e necessário para a segurança de alunos, professores e servidores da Educação”, avalia Hiroshi Kubo.

Reunião na Fundepar (Fundação Educacional do Estado do Paraná), que confirmou a liberação dos recursos para a realização da obra, participaram o diretor-presidente, Marcelo Pimentel Bueno; diretor do Departamento de Engenharia e Projetos, Célio José Gonçalves Watter, o assessor-técnico Zamir Alberto Lacerda Martini e o representante do parlamentar, Ronald Oliveira.

A previsão é de que a obra seja iniciada ainda neste mês de fevereiro.