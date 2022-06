Romanelli e Bonato anunciam mais 50 casas para R. Claro

Programa Casa Fácil Paraná investe em habitação

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e o prefeito João Carlos Bonato (PSB) anunciaram nesta terça-feira, 28, a construção de mais 50 casas em Ribeirão Claro. As novas moradias fazem parte do programa Casa Fácil Paraná, do Governo do Estado e Cohapar, em parceria com a Caixa Econômica Federal e o governo federal.

“Excelente notícia que recebemos do Governo do Paraná. Estamos trabalhando com o prefeito Bonato nesse projeto há muito tempo. As 50 novas casas vão garantir dignidade e atender as famílias que mais precisam. Conseguimos avançar com esse investimento e vamos avançar muito mais”, afirmou Romanelli.

O prefeito Bonato explica que as novas moradias serão construídas em um novo conjunto habitacional, complementando os investimentos habitacionais já em andamento na cidade. “É o momento de agradecer ao governador Ratinho Junior e ao deputado Romanelli. As novas casas são resultado de trabalho, comprometimento e dedicação”, disse.

