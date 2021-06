Romanelli destaca programa de incentivo à industrialização

Acelera retomada do desenvolvimento do município

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) ressaltou nesta quarta-feira, 30, as medidas adotadas pela prefeita de Carambeí, Elisangela Pedroso, para estimular a instalação de novas indústrias no município, abrindo a perspectiva de geração de novas oportunidades de emprego e renda.

“A administração de Carambeí dá um grande exemplo para acelerar a retomada da industrialização do município. É uma medida essencial em razão dos reflexos da pandemia, que segurou investimentos e reduziu empregos”, avalia Romanelli. “O estímulo a novos empreendimentos e o apoio às empresas já instaladas na cidade certamente terão reflexos positivos a curto prazo”.

O projeto de lei que institui o Programa de Retomada da Industrialização de Carambeí foi enviado para a Câmara de Vereadores nesta semana pela prefeita Elisangela Pedroso e abrange empresas de todos os portes. O município já tem duas interessadas na medida. Uma delas é a Frísia, que pretende instalar uma nova unidade de produção de leitões, com investimento de R$ 78 milhões.

Outro empreendimento que deverá ser beneficiado é da Maltaria dos Campos Gerais. Um investimento bilionário, que deve alcançar um aporte de R$ 1,5 bilhão da Cooperativa Agrária e será erguido na divisa entre Ponta Grossa e Carambeí, que ficará com a parte de tratamento de águas e efluentes. O investimento nesta etapa do projeto é de R$ 30 milhões.

“Como a maltaria fica bem na divisa de Ponta Grossa e Carambeí, a parte de tratamento de águas e efluentes ficará na nossa cidade. Com esses R$ 30 milhões de investimentos, cerca de R$ 15 milhões de impostos serão arrecadados. Tirando a parte do Estado, aproximadamente de R$ 3 milhões a R$ 4 milhões serão integrados no orçamento do nosso município”, disse a prefeita.