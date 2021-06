Romanelli defende tributação maior para bancos

Medida Provisória eleva de 20% para 25% alíquota da Contribuição Social sobre Lucro Líquido

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) defendeu nesta quarta-feira, 23, a aprovação da Medida Provisória que eleva de 20% para 25% a alíquota da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para bancos. A decisão do Senado vale até o final de 2021 e ainda depende da Câmara dos Deputados.

“É preciso reequilibrar imposto sobre patrimônio e renda, como já acontece em países desenvolvidos”, afirma Romanelli, que se posiciona a favor da carga tributária mais elevada para os mais ricos. “Nenhuma política tributária será justa se não taxar os mais ricos”, observa.

A lógica da política tributária brasileira, diz Romanelli, penaliza quem ganha menos. “A maior parte dos impostos incide sobre produtos e serviços”, explica o parlamentar. “Assim o Estado arrecada mais daqueles que têm menor renda”, completa ele.

SISTEMA FINANCEIRO – A MP que passou no Senado também eleva a CSLL para cooperativas, empresas de seguros, de capitalização, corretoras de câmbio e administradoras de cartões de crédito. Nestes segmentos a taxa passa de 15% para 20% até o final do ano.

“É uma decisão que poderia ter seu tempo ampliado. Senão nestes patamares, mas com uma alíquota que seja adequada aos enormes ganhos que o setor financeiro brasileira registra anualmente”, aponta o deputado.

Estamos em luto pelas 30 mil vidas perdidas para a Covid, afirma Romanelli

Romanelli (PSB) considerou adequada a decisão do Governo do Estado de decretar luto oficial de três dias em razão das 30 mil mortes registradas no Paraná ao longo da pandemia de Covid-19. “Estamos em luto juntos com cada família que perdeu um ente querido, um amigo”, afirmou.

Romanelli encerrou o tratamento da Covid no último final de semana e retomou as atividades normais na segunda-feira, depois de 19 dias de cuidados com a infecção. Ele passou 11 dias no hospital. “Sei do que essa doença é capaz. Ela tem causado muita tristeza em milhares de famílias”, destaca o deputado.

Com a publicação do Decreto 7.944/2021 a bandeira do Paraná deve ficar a meio mastro.