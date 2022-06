Romanelli defende melhorias em rodovia do Norte Pioneiro

Melhorias entre Siqueira Campos a Wenceslau Braz foram requeridas

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) requereu ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) melhorias no trecho urbano da PR-092, em Siqueira Campos. A rodovia está em obras pelo Estado, “mas o trecho no sentido a Wenceslau Braz, no km 276,6 está muito danificado, o que prejudica o tráfego de veículos”.

“O trecho em questão está com o asfalto todo danificado, e, quando chove, há o acúmulo de água, ficando todo alagado, dificultando o acesso dos veículos à rodovia ou às indústrias que nas proximidades se instalam. A situação é tão precária que veículos chegam a atolar no barro”, explica o deputado.

Romanelli reiterou a necessidade de investimentos e reparos emergenciais nas rodovias que cortam o Norte Pioneiro, como é o caso da PR-092.

Para ele, por se tratar de área repleta de indústrias que movimentam a economia regional, “se faz imprescindível a manutenção do asfalto para a segurança dos trabalhadores que frequentam o local diariamente”. O pedido foi encaminhado ao diretor-geral do DER, Alexandre Castro Fernandes.

Investimentos — Romanelli destacou o avanço nas obras de recuperação da PR-092. O Governo do Estado investe R$ 82 milhões na construção de terceiras faixas, de Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina, e na duplicação no trecho dentro do perímetro urbano de Siqueira Campos.

O deputado esclarece que as obras vão melhorar a infraestrutura rodoviária da região. A meta, segundo ele, é aumentar a segurança nas viagens e reduzir custos.

“A PR-092 é uma das estradas mais movimentadas do Norte Pioneiro e recebe tráfego pesado de caminhões que se dirigem ao Porto de Paranaguá, com a produção nacional. Estamos fazendo um trabalho de recuperação para desenvolver a região, que ficou sem grandes investimentos no passado”, observa.