Romanelli defende ‘apoio efetivo’ aos caminhoneiros

“Faltam áreas de descanso e segurança em rodar por algumas estradas”

Ao falar sobre pedágio, preço do diesel e a situação das estradas, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) defendeu uma política efetiva de apoio aos caminhoneiros. “O profissional que dirige um caminhão hoje está sendo massacrado, humilhado. É uma categoria sofrida, que merece atenção do poder público pela importância que tem para toda a economia”, destacou.

Romanelli tem acompanhado as dificuldades dos caminhoneiros e diz que elas vão além do preço do diesel, que atualmente é a maior preocupação. “Ninguém aguenta mais o preço do diesel e o vale caminhoneiro não resolve o problema. Além disso, tem a questão dos pedágios, das estradas ruins, da falta de áreas de descanso e ainda a insegurança em rodar por algumas estradas”, exemplificou.

Sobre o vale de R$ 1 mil, o parlamentar afirma que é um gesto simpático do presidente Jair Bolsonaro para uma categoria que o apoiou em 2018, mas a medida não resolve o problema de quem está na estrada. “É bom para o discurso, é uma ajuda bem vinda, mas no custo geral do transporte não faz nem cócegas”, afirma.

Romanelli alerta para o desequilíbrio no setor de transportes em razão da alta dos custos de operação. “Há um desequilíbrio grande neste segmento. Tanto que o frete está alto para quem paga e baixo para quem recebe”, avalia. “O vale não tem nenhum reflexo no frete ou no preço da comida que é transportada. No mundo real, a situação dos caminheiros é muito grave”.