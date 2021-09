Romanelli critica gestão da economia no país

Explica alta no preço da gasolina, do gás e da cesta básica

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse nesta sexta-feira, dia três, que faltou competência ao governo federal na gestão da economia e isso refletiu nos preços da gasolina, do gás e dos produtos da cesta básica. A alta dos preços, segundo Romanelli, provoca ainda a volta da inflação (9,3% nos últimos 12 meses). “O preço da gasolina é explicado pela perda do controle cambial”, avalia.

“Em dólar, o preço do barril de petróleo é o mesmo de 2018. Ocorre que o ministro Paulo Guedes foi incompetente na gestão da economia, o dólar deu um salto no Brasil e isso vai para o preço dos combustíveis, que é dolarizado”, explica Romanelli. “Esse descontrole da política econômica se reflete nos índices de inflação, que beira 10%”, considera o deputado.

O preço médio do combustível nas cidades paranaenses já está na casa dos R$ 6,00, conforme pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, mas nas cidades da região norte do estado, já se encontra o litro da gasolina a R$ 6,20.

Desemprego – Romanelli disse que o custo de vida amplia o sofrimento das famílias que já convivem com o desemprego provocado pela pandemia. “São 19 milhões de pessoas na linha da pobreza e quase 15 milhões de desempregados. “Muita gente sobrevive de doações e da solidariedade da comunidade em que vive. É elogiável esta mobilização de instituições para amparar quem precisa”, comentou.

Segundo o deputado, o Paraná tem conseguido reduzir o quadro de desemprego que afeta o País. No primeiro semestre, destaca Romanelli, o saldo de postos de trabalho no Estado ficou positivo em 180 mil novas vagas. “Isso faz muita diferença na vida da pessoas e na dinâmica da economia”