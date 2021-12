Cobrada ação contra concessionárias do Anel

Devem ser responsabilizados judicialmente pela precariedade das rodovias

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) disse que as concessionárias que operavam os lotes do Anel de Integração devem ser responsabilizadas judicialmente pela precariedade das rodovias. “A realidade é que depois de duas semanas do fim dos contratos já há muitos buracos no asfalto. É uma situação absurda, que precisa ser corrigida, com a penalização dos responsáveis”, afirmou.



“Infelizmente lidamos por 24 anos com empresas que não cumpriram os contratos. Cobraram tarifas extorsivas e deixaram um legado de maus serviços. Isso se comprova mais uma vez pela rápida deterioração do asfalto. O Estado deve mover uma ação para que os usuários não sejam, mais uma vez, prejudicados”, disse Romanelli na assinatura da ordem de serviço da duplicação da PR-445, entre Londrina e Mauá da Serra.





Romanelli destaca que há várias reclamações de motoristas que utilizam o trecho da BR-277 na descida da Serra do Mar. Ele lembra que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) está fazendo uma auditoria no pavimento das estradas devolvidas ao Estado. “Fundamental a avaliação da qualidade do pavimento que foi entregue. Não podemos aceitar estragos nas estradas com menos de 20 dias do fim da concessão”.



A manutenção e a conservação das estradas que formavam o Anel de Integração serão feitas pelo DER, no caso dos trechos estaduais, e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no caso das BRs. “O Estado vai cuidar de 900 quilômetros e já está com todo o processo encaminhado. Esperamos que os órgãos federais, que são responsáveis por 1,5 mil quilômetros, também agilizem os serviços”, disse Romanelli.