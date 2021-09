Romanelli apoia construção de ponte entre PR e MS

Obra ligará munícipio de São Pedro do Paraná com Porto São João (MS)

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) se reuniu na manhã desta segunda-feira, dia 27, em Curitiba, com representantes da Socipar (Sociedade Civil Organizada do Paraná) que pede apoio para a construção de uma nova ponte entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, ligando os municípios de São Pedro do Paraná (PR) e Porto São João (MS).

Romanelli defendeu a importância da obra para criar um eixo de desenvolvimento regional e local. O deputado destacou que além de encurtar as viagens em mais de 130 quilômetros, a nova ponte trará benefícios diretos aos municípios da região.

“Paraná e Mato Grosso do Sul são dois grandes produtores rurais que compartilham as mesmas estradas para escoamento da produção com destino ao Porto de Paranaguá. A construção da ponte vai alavancar o desenvolvimento regional e incentivar outros investimentos locais em turismo e hotelaria”, avalia.

A comitiva também se reuniu com o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB). Romanelli explica que, inicialmente, a proposta é viabilizar um EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental) para identificar os impactos da obra no desenvolvimento regional.

O presidente da Socipar, Demerval Silvestre, disse que a nova ponte faz parte de um projeto ainda mais amplo, que inclui a duplicação da BR-376, conhecida como a Rodovia do Agronegócio Brasileiro, pela grande quantidade de caminhões que transportam a safra sul-mato-grossense, passando pelo Paraná a caminho do Porto do Paranaguá.

A estimativa de custo da obra é de cerca de R$ 350 milhões. Também participaram da reunião o diretor da Faep (Federação da Agricultura do Paraná) e da Socipar, Ivo Pierin e Marcos Henrique Rodrigues, da Unespar.

ITAIPU — A Socipar também vem articulando apoio para a construção da ponte com a Itaipu Binacional. A proposta de elaboração do estudo de viabilidade da nova ponte sobre o Rio Paraná foi apresentada à diretoria da estatal há cerca de três meses. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, afirmou no encontro que iria submeter o pedido a estudos.