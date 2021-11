Roma confirmou R$ 3,5 milhões à pavimentação em três cidades

Assinatura do convênio para início das obras aconteceu hoje no Palácio Iguaçu com presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou nesta terça-feira, dia nove, a liberação de R$ 3,5 milhões para pavimentação asfáltica de Bandeirantes e Sertaneja(foto), no Norte Pioneiro, e Rancho Alegre d’Oeste, no centro-oeste. “Serão pavimentados 11 quilômetros de estradas rurais para incentivar o agronegócio e garantir o transporte da produção da safra e dos estudantes e moradores com mais segurança”, disse o deputado.

Os recursos do programa Estradas da Integração vão permitir investimentos de R$ 1,15 milhão para pavimentação de cerca de 4 quilômetros em Bandeirantes. Em Sertaneja serão investidos R$ 1,45 milhão na pavimentação da estrada da Ponte Velha sobre o rio Congonhas. Já em Rancho Alegre d’Oeste, serão atendidos os moradores das imediações da Gleba XV, com cerca de R$ 900 mil para pavimentação de 3 quilômetros de estradas rurais.

A assinatura do convênio para início das obras aconteceu nesta terça-feira, 9, no Palácio Iguaçu, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSB) e do secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara.