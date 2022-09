Rodovias do PR entre Wenceslau e São José têm nova sinalização

Beneficiadas pelo Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) segue com obras de forma intensa realizando melhorias nas rodovias paranaenses. No Norte Pioneiro, a PR-442 e a PR-151, que ligam os municípios de Wenceslau Braz e São José da Boa Vista, estão sendo beneficiadas pelo Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (PROSEG PARANÁ).

O trecho em questão tem uma extensão total de 18,75 quilômetros somando as duas rodovias. As melhorias de segurança estão sendo realizadas na PR-442, entre Wenceslau Braz e o entroncamento com a PR-151 (7,7 km de extensão), e na PR-151, do entroncamento com a PR-442 até São José da Boa Vista (11,05 km de extensão).

A sinalização horizontal com a pintura de novas faixas no trecho já está sendo finalizada. Além disso, o DER/PR está com projeto em análise e desenvolvimento para instalar demais dispositivos de segurança, nova sinalização vertical com placas de regulamentação, indicação e de advertência.

Ao todo, mais de 30 mil pessoas serão beneficiadas pelas melhorias de segurança na ligação dos municípios. As duas cidades são polos de produção agrícola e a rodovia é bastante utilizada por caminhões de transporte. A economia local é voltada para colheita de soja e trigo, criação de aves e suínos, além da apicultura emergente em Wenceslau Braz.

O DER/PR também já tem em andamento benfeitorias em demais rodovias da região. Os trechos da PR-442 e PR-151 fazem parte do lote 2 (Superintendência Regional Campos Gerais) do PROSEG PARANÁ. O investimento na região é de R$ 62.337.403,55 com obras em 1.555,61 quilômetros de rodovias até novembro de 2024.

O PROSEG PARANÁ visa aumentar a segurança das rodovias paranaenses com o melhor custo-benefício para a administração pública. As obras consistem em executar sinalização horizontal e vertical, além de instalar dispositivos de segurança. O investimento total é de R$ 412.202.235,02 para atender 9.965,43 quilômetros de rodovias do estado.

Confira os oito lotes do programa:

Lote 1: 877,44 km da Malha Rodoviária Regional Leste

Lote 2: 1.555,61 km da Malha Rodoviária Regional Campos Gerais

Lote 3: 1.099,60 km da Malha Rodoviária Regional Norte

Lote 4: 1.065,46 km da Malha Rodoviária Regional Norte

Lote 5: 1.519,14 km da Malha Rodoviária Regional Noroeste

Lote 6: 1.590,46 km da Malha Rodoviária Regional Noroeste

Lote 7: 1.072,31 km da Malha Rodoviária Regional Oeste

Lote 8: 1.185,41 km da Malha Rodoviária Regional Oeste