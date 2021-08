Ricardo: votação das reformas neste semestre está amadurecida

“Temos matérias relevantes que serão votadas nestes 15 primeiros dias de agosto”

O líder do Governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP), manifestou otimismo nesta segunda-feira, dia dois, quanto às votações da pauta econômica e das reformas e privatizações neste segundo semestre legislativo, iniciado agora.

“A pauta é do Congresso. Os temas já estão articulados e amadurecidos e vamos votar a Reforma Administrativa, a regularização fundiária e as medidas provisórias que estão pendentes na Câmara. Temos uma série de matérias relevantes que será votada nestes 15 primeiros dias de agosto”, ressaltou.

Ao longo deste mês, segundo ele, serão votadas matérias como as mudanças no Imposto de Renda, a criação da Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS) e a privatização dos Correios.

Sobre a possível votação, pelo Senado, de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) ampla de Reforma Tributária, Barros comentou: “Há um espírito reformista na Câmara dos Deputados. Eu gostaria muito de receber essa PEC votada do Senado, para fazermos o trabalho de formação de maioria e aprovação na Câmara.”

O deputado comentou, também, as recentes pesquisas de opinião sobre as eleições de 2022: “São a fotografia do momento. Com todos vacinados, vamos ter a retomada da economia e da normalidade, e o presidente Jair Bolsonaro certamente crescerá nas pesquisas.”