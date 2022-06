Ribeirão Claro apoia queijos artesanais e ainda café e abacate

A produção de café, abacate e queijos artesanais serão temas dos eventos técnicos da 24ª edição da Fescafé em Ribeirão Claro, realizado pela Associação Rural de Ribeirão Claro, com apoio da Prefeitura Municipal, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), Governo do Estado e Sistema Faep.

Na quinta-feira, 07 de julho a partir das 9h acontece o 2º Encontro sobre Produção de Abacates no Norte Pioneiro do Paraná com participação especial da pesquisadora consultora em abacates, Tatiana Eugenia Cantuarias Avilés (graduada pela PUC Valparaíso, com mestrado em agricultura em Jerusalém e doutorado e pós doutorado em agronomia na ESALQ/USP). No período da tarde, a partir das 14h acontece a tarde de campo na Fazenda Platina, em Ribeirão Claro.

No mesmo dia, (quinta-feira, 07 de julho) a partir das 13h acontece o 25º Encontro do Café. O evento vai abordar a tendência do café no Norte Pioneiro do Paraná, com a presença dos engenheiros agrônomos, Luiz Roberto Saldanha (sócio diretor Capricórnio Coffes) e Otavio Oliveira da Luz (IDR-PR).

Na sexta-feira, 08 de julho a Fescafé promove um evento inédito, o 1º Encontro sobre Produção de Queijos Artesanais. A partir das 8h30 estarão abertas as inscrições para o evento que vai abordar diferentes temas. Às 9h15 o engenheiro agrônomo do IDR-PR, Alfredo Braz da Costa Alemão vai falar sobre o panorama dos queijos artesanais na região do Norte Pioneiro do Paraná. Às 10h a jurada internacional de queijos e sócia proprietária da Bom Vivant Queijos do Mundo, Flávia Rogoski vai abordar os aspectos de mercado e comercialização dos queijos artesanais. O evento se encerra com a realização de uma mesa redonda com os produtores premiados do Norte Pioneiro, Luiz Henrique Pedroso (Ribeirão Claro) e Leomar Melo Martins (Santana do Itararé), que vão falar um pouco da experiência no setor.