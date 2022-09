Ribeirão também é destaque na produção de queijo

Duas medalhas no II Concurso Mundial de Queijos no Brasil

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) ressaltou nesta quarta-feira, 21, o destaque nacional e internacional para o queijo produzido em Ribeirão Claro que recebeu duas medalhas no segundo Concurso Mundial de Queijos no Brasil. O produto se soma aos atrativos turísticos e ao café, que já colocam a cidade em evidência no Brasil e no mundo.

“Ribeirão Claro já é destaque pelo seu potencial turístico. O município conta com uma natureza exuberante e propícia à prática de esportes de aventura, além das fazendas centenárias que produzem café de excelente qualidade. Agora, tem também o queijo sendo reconhecido pelas qualidades dos produtores”, avaliou o deputado Romanelli.

A premiação classifica o queijo produzido em Ribeirão Claro como um dos melhores do Brasil. O queijo “Cura Junior” recebeu medalha de prata. Já a medalha de bronze foi para o queijo “Sr. Cura”. Ambos são produzidos pela Queijaria Bella Vista. O 2º Concurso Mundial de Queijos no Brasil contou com a participação de centenas de produtores de todas as regiões do País.

Prêmios — Não é a primeira vez que o queijo de Ribeirão Claro se destaca. No Concurso Internacional de Queijos Artesanais, o queijo “Gavião” conquistou medalha de prata. Já no Concurso Internacional do Queijo, da ExpoQueijo 2021 – International Cheese, o queijo “Zeca” (meia cura) ficou em segundo lugar.

O prefeito João Carlos Bonato (PSB) e a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini (PSB) também comemoram a qualidade do queijo de Ribeirão Claro, com destaque nacional e internacional. “É muito gratificante ver o crescimento da queijaria, se tornando uma referência no País. Temos a certeza de que outros produtores serão motivados por essas conquistas”, conclui o prefeito.