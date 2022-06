Ribeirão Claro: Melhorias nas estradas vicinais e Centro de Eventos

Equipes vêm trabalhando na retirada de atoleiros e investindo em cascalhamento

O prefeito João Carlos Bonato passou parte da tarde desta quinta-feira (09) acompanhando obras de melhorias e recuperação nas vicinais do Distrito Administrativo Cachoeira do Espírito Santo, e a finalização da cerca no entorno do estacionamento do Centro de Eventos Barão Victor Von Rainer Harbach.

Nas estradas, as equipes vêm trabalhando na retirada de atoleiros e investindo em cascalhamento para reestabelecer as condições de trafegabilidade nas estradas rurais.

Conforme o prefeito, a recuperação das vias públicas está sendo realizada conforme um cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, e garantiu à população que cada localidade será atendida.

“Estamos atendendo conforme o cronograma para garantir que todos os munícipes sejam beneficiados. Manter as estradas rurais é um desafio porque a cada chuva, parte do serviço acaba sendo perdida e além disso, Ribeirão Claro tem uma extensa área rural”, acrescentou o prefeito.

Bonato ainda visitou a finalização da cerca que faz parte de um pacote de reestruturação do Centro de Eventos para a 24ª edição da Fescafé. A nova cerca onde será o estacionamento de veículos vai garantir mais segurança aos visitantes da festa.

“Eu e a vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini estamos muito satisfeitos com o andamento das obras, que seguem em ritmo acelerado, inclusive, neste mês será realizada a licitação da nova ponte de entrada no Município, para garantir a segurança dos usuários”, dis