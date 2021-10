Revitalização de Estradas Rurais em Ribeirão do Pinhal

Governo libera recursos para Ribeirão do Pinhal

Mais dez municípios do Estado vão ganhar nova pavimentação em importantes estradas rurais, um deles é Ribeirão do Pinhal. O investimento na cidade será de R$ 1,126 milhão para a pavimentação da PR-218 à São Francisco e Casabranca (3,96 km). O convênio foi assinado pelo governador Ratinho Junior nesta terça-feira (19), em cerimônia no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

“É um investimento que propicia o desenvolvimento do agronegócio já que melhora o escoamento da produção agrícola, garante mais segurança aos moradores que transitam pelo trecho e também estimula o turismo rural. Ribeirão do Pinhal tem a minha atenção! Recentemente, estive com o prefeito Dartagnan Calixto Fraiz e o ex-vereador Emerson Gonçalves de Oliveira, conhecido como Emerson da Rádio (foto) em reuniões com o secretariado estadual em busca de recursos para a cidade”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

A revitalização integra o programa Estradas da Integração, sob coordenação da secretaria estadual de Agricultura e Abastecimento (Seab), e totalizam 30,45 quilômetros, com investimentos de R$ 9 milhões.

“Essas obras fazem parte do maior programa de pavimentação rural da história do Paraná”, disse o governador Ratinho Junior. “Vamos passar de 600 quilômetros revitalizados até o fim deste ano, seja com pedras poliédricas ou concreto sextavado, conforme a necessidade do terreno. Já investimos quase R$ 160 milhões nessas ações, com o apoio dos deputados estaduais na mobilização desses recursos”, complementou o governador(Com informações da Agência Estadual de Notícias).