Resolvida crise do SAMU com o Norte Pioneiro, diz Edimar

Nesta segunda-feira serão pagos salários atrasados

A OZZ Saúde, com sede em Curitiba, atrasou salários de funcionários e médicos do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) no Norte Pioneiro.

Depois de uma crise, inclusive política, foi resolvida a questão e o problema será resolvido definitivamente nesta segunda-feira, dia 23.

O vice-presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), prefeito de Santa Cecília do Pavão, e presidente do Cisnop (Consórcio Intermunicipal de Saúde), Edimar Santos, deu a declaração abaixo: