Recape de R$ 1 milhão em avenida de Jaboti

Parceria da prefeitura com governos estadual e federal e deputados

O recape da avenida Tiradentes, no centro jabotiense, vai além da recuperação do asfalto que já estava deteriorado, esse investimento promoverá a prática de atividade física com mais segurança e deixará a cidade ainda mais bonita.

A informação é do chefe do executivo Régis William Siqueira Rodrigues, dada neste início de semana.

“Gostaria de agradecer nossos deputados Sandro Alex e Alexandre Curi e nosso governador Carlos Massa Ratinho Junior pelo investimento de aproximadamente 1 milhão de reais, compromisso assumido sendo cumprido. E, em breve mais obras de pavimentação em ruas de bairros e vilas”, afirmou o prefeito.