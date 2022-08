Ratinho Junior participa do lançamento da tecnologia 5G

Nova frequência começou a funcionar a partir desta terça-feira inicialmente em Curitiba

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta segunda-feira (15) do lançamento comercial da implantação da tecnologia 5G no Paraná, em torno de 100 vezes mais veloz que o sinal de internet atual (4G).

A nova frequência começou a funcionar a partir da 0h desta terça-feira (16), inicialmente em Curitiba, em todos os aparelhos habilitados. O evento, organizado pela operadora TIM, ocorreu no Museu Oscar Niemeyer, na capital paranaense.

“Estamos falando de uma tecnologia que vai colaborar muito com o desenvolvimento do Paraná. Possibilitará uma série de alternativas para o crescimento do agronegócio, a mobilidade urbana e a telemedicina, entre outros benefícios. E ajuda o Estado a se consolidar como o mais inovador do País”, comentou Ratinho Junior.

A tecnologia 5G usará a frequência 3,5GHz, disponibilizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A cobertura da TIM na capital paranaense contará com 240 antenas até o fim do ano, sendo que 210 já foram ativadas.

Com mais velocidade, o 5G deve impactar o mercado corporativo, viabilizando a chamada Indústria 4.0 e a utilização de soluções relacionadas à Internet das Coisas. A tecnologia pode estimular o crescimento de importantes setores da economia, como educação, saúde, transporte e segurança, entre outros.

Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil, destacou a importância da capital paranaense na estratégia da companha. “Curitiba foi escolhida para ser a capital brasileira no desenvolvimento do projeto ‘Cidade 5G’, em que trabalhamos o conceito de smart city a partir da implementação da nova rede. O 5G é um diferencial importante em iniciativas de segurança e mobilidade, por exemplo, e já estamos realizando diversos testes para trazer novas soluções para a capital do Paraná”, afirmou.