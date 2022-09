Ratinho Junior fala sobre importância do CEASA

Em encontro com representantes sindicais

O governador Ratinho Junior participou na noite desta sexta-feira (16) de um encontro promovido pelo Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado do Paraná (Sindaruc), em Curitiba. Durante o evento, ele enalteceu a importância dos empresários e trabalhadores das Centrais de Abastecimento do Paraná (CEASA), em especial durante o período crítico causado pela pandemia da Covid-19.

Ratinho Junior citou o programa Banco de Alimentos como o maior exemplo do importante papel social exercido pela CEASA. A iniciativa envolve o reaproveitamento de aproximadamente 500 toneladas de alimentos próprios para consumo e que anteriormente eram descartados mensalmente.

Os produtos hortigranjeiros sem padrão de comercialização, mas em boas condições, são coletados e repassados pelas cinco unidades da CEASA do Paraná a 336 entidades assistenciais, como orfanatos, creches, hospitais públicos e outras organizações filantrópicas, atendendo uma média de 112 mil pessoas por mês.

Para garantir a qualidade dos produtos, a equipe de trabalho da CEASA recebeu treinamentos sobre a desidratação, lavagem, descasque, corte, fatiamento, preparo, armazenamento e embalagem dos hortigranjeiros. A medida beneficia diretamente a população das regiões de Curitiba, Londrina Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, onde as centrais estão instaladas.

NOVA LEGISLAÇÃO MODERNIZOU E DEMOCRATIZOU A CEASA

O governador lembrou a criação da lei estadual 20.302 de 2020, de autoria do poder executivo e aprovada pela Assembleia Legislativa, que regulamentou a organização e o funcionamento dos mercados de produtos alimentares geridos pelas centrais. A nova legislação permitiu que associações e pequenas cooperativas pudessem participar do comércio atacadista de hortigranjeiros no Paraná, com prazo de permissão de 25 anos.

“Trata-se de um projeto que faz com que a CEASA do Paraná continue a ser uma referência para o Brasil”, disse o governador. “Essa medida se soma a outras na área de sustentabilidade, como o sistema de energia solar e iluminação de LED e o próprio Banco de alimentos, que acabou com um desperdício de comida que acontecia no passado”, completou Ratinho Junior, que também se comprometeu a continuar investindo na melhoria dos espaços nos próximos quatro anos.

O presidente do Sindaruc, Paulo Salesbran, que também é vice-presidente da Fecomércio, agradeceu o governador pelo respeito e diálogo permanente com os representantes da CEASA. “O Ratinho Junior permitiu que as unidades da CEASA permanecessem abertas, fortes e competitivas quando o Paraná mais precisou. Durante a pandemia, fomos responsáveis por alimentar milhares de famílias que não tinham outro jeito de botar comida na mesa”, afirmou.

Segundo o diretor-presidente da CEASA, Eder Eduardo Bublitz, os investimentos realizados pelo Governo do Estado durante a gestão de Ratinho Junior ajudaram a tornar as centrais paranaenses em um modelo a ser seguido pelo resto do país. “A CEASA do Paraná é a que mais cresce em comercialização no Brasil”, informou. “Foi graças ao trabalho árduo dos produtores rurais e dos comerciantes, com o apoio do Governo do Estado, que milhares de famílias paranaenses tiveram garantida a segurança alimentar garantida”, concluiu Bublitz.

Ao final do evento, Ratinho Junior recebeu o troféu “O Semeador’, uma reconhece aqueles que contribuem com a agricultura paranaense.