Governador abre 3ª Semana da Inovação do Paraná

Ratinho Júnior destaca integração de diversos setores do Estado

O Paraná possui polos tecnológicos em todas as regiões, onde a academia conversa com o setor produtivo, com as entidades corporativas e com o Governo do Estado, por meio de suas entidades. E a movimentação conjunta entre diferentes atores da sociedade faz a roda da inovação girar mais rápido e é esse o diferencial do Estado.

Essa foi a mensagem do governador Carlos Massa Ratinho Junior durante a abertura da 3ª Semana da Inovação do Paraná, realizada nesta segunda-feira (4), de forma predominantemente online. A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado através da Superintendência Geral de Inovação do Paraná, busca unir o ecossistema de tecnologia paranaense em torno de diálogos, debates e troca de experiências ao longo de uma semana

“A inovação está na atitude. É a conversa que faz a roda girar. E esse é um movimento atrativo, que cria uma cultura de inovação, de pensar fora da caixa. É a fórmula do sucesso, e estamos no caminho certo”, afirmou o governador.

Três eventos compõem a Semana da Inovação: o Assespro Innovation Day, o Smart City Sessions e o Viasoft Connect 2021. Todos são online e gratuitos, iniciando nesta segunda-feira e seguindo até sexta-feira (4 a 8 de outubro) com palestras e painéis que promovem discussões em torno de diversos aspectos da inovação e tecnologia. A programação completa e inscrições para os eventos estão disponíveis no SITE.

Para o superintendente-geral de Inovação, Marcelo Rangel, o papel Semana da Inovação é democratizar o acesso ao conhecimento sobre o tema, que não deve ficar apenas na esfera acadêmica ou empresarial. Ele ressalta que a missão do Estado é fazer com que a inovação seja simples, chegando a todos os paranaenses.

“O Governo do Estado precisa promover a desburocratização, a tradução do que acontece no mundo inovador, e aproximar atores da inovação para que possam colaborar e construir um Paraná que cresce conectado”, afirmou.

LIDERANÇA– O Paraná, disse o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, é destaque no ecossistema de inovação brasileiro e precisa de iniciativas como essa para manter sua liderança. Ele reforçou que a pandemia acelerou a demanda por novas tecnologias em todos os setores da sociedade, e gerou uma grande oportunidade para dar um salto de desenvolvimento na área.

“O ecossistema de ciência, tecnologia e informação do Paraná é diferenciado. Não podemos perder essa janela de oportunidade, em que a inovação, a transformação digital e o conhecimento de base científica e tecnológica passam a ser o fator que vai agregar valor a produtos e serviços que a sociedade demanda, criando um ciclo virtuoso”, afirmou Alvim.

Parte desse pioneirismo se dá pelo número de startups do Estado, que vem crescendo nos últimos anos. De acordo com o Mapeamento das Startups Paranaenses 2020/2021, realizado pelo Sebrae/PR, o Paraná conta hoje com 1.434 empresas em 87 cidades — o que representa um acréscimo de 39% em relação ao estudo anterior, divulgado no segundo semestre de 2019.

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, reforçou que esse cenário é consequência de política pública e priorização na agenda do governo estadual. “Colocamos a inovação na linha de frente do governo, como um tema transversal, mas sobretudo como uma prioridade. Priorizar a inovação e a tecnologia significa priorizar oportunidades para as novas gerações: empregos, alternativas de desenvolvimento”, acrescentou.

ATIVIDADES – A semana inicia com o Assespro Innovation Day, promovido nesta segunda e terça-feira (4 e 5) pela Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-Paraná). A programação é de palestras, das 9h às 13h. Entre os destaques, estão dois expoentes da área tech: o pesquisador e especialista em tecnologia Tony Ventura, e Dave Mosby, investidor-anjo no Vale do Silício.

Também na terça-feira, das 14h às 17h, será realizado o segundo evento da semana: o Smart City Session 2021, que reúne três painéis digitais sobre cidades inteligentes, com profissionais das áreas da inovação, tecnologia, governança, sustentabilidade, economia criativa, cultura e educação. O evento é realizado pela iCities, empresa de projetos e soluções para cidades inteligentes.

De quarta a sexta-feira (6 a 8) é a vez é do Viasoft Connect 2021. Haverá painéis com profissionais renomados do mercado, com diferentes abordagens sobre a inovação. Entre os temas estão tecnologia, gestão e desenvolvimento de pessoas, performance, vendas e expansão, jurídico, estoque e logística. Iolanda Viola, diretora do Viasoft Connect, explica que a edição em 2021 vai abordar exemplos práticos de como tirar a inovação do papel e colocá-la no dia a dia pessoal e corporativo.

A programação inclui, entre os destaques, a CEO do movimento Black Money, Nina Silva; o presidente do conselho executivo da startup Robô Laura, Jacson Fressatto; e a apresentadora e influencer Gabriela Prioli. A programação de cada dia começa às 12h30 e segue até as 18h.

PRESENÇAS – Também compareceu presencialmente à abertura o vice-governador Darci Piana. De forma online, participaram Leandro Moura, presidente da Celepar; Jorge Callado, diretor-presidente do Tecpar; Renato Feder, secretário estadual de Educação e do Esporte; Wilson Bley, vice-presidente do BRDE; Vinícius Rocha, gerente de Mercado da Fomento Paraná; o presidente da Assespro Nacional, Ítalo Nogueira; o presidente da Assespro Paraná, Lucas Ribeiro; o diretor de operações do Sebrae-PR, Julio Agostini; o diretor-superintendente do Parque Tecnológico Itaipu, Eduardo Garrido; o gerente de P&D, Tecnologia e Inovação da Fiep, Rafael Trevisan; o CEO do iCities, Beto Marcelino.