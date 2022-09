Construção: Joel foca o aumento de vagas

“Números demonstram quanto a engenharia é estratégica para o desenvolvimento sustentável”, diz candidato a deputado federal

A queda nos índices de desemprego e o aumento da contratação na construção civil demonstram que a economia do país está no rumo certo. Os recentes números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no último dia 31 de agosto mostram que o desemprego caiu no último trimestre.

Para o engenheiro Joel Krüger (fotos), candidato a deputado federal pelo Republicanos do Paraná, “os números demonstram o quanto a engenharia é estratégica para o desenvolvimento sustentável do país, sobretudo, neste momento de retomada econômica”.

Segundo Joel, “o setor tem uma forte capacidade de recuperação, e é um dos que mais contribuem com a geração de emprego, nos momentos em que o país mais precisa impulsionar a economia”.

De acordo com a PNAD, entre abril e junho deste ano, a taxa de desocupação foi de 9,3%, o que representa um recuo de 1,8% se comparado ao trimestre de janeiro a março de 2022. A PNAD também apontou que o número de pessoas ocupadas chega a 98,3 milhões de brasileiros. Trata-se de um aumento de 3,1% (mais 3,0 milhões), em relação ao trimestre anterior, e foi considerado um recorde da série que teve início em 2012.

Outro dado relevante foi o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, o qual soma 35,8 milhões, um aumento de 2,6% (908 mil pessoas), em comparação aos três meses anteriores. A PNAD Contínua mostrou ainda uma elevação de 2,9% no rendimento médio real habitual das pessoas ocupadas, que passou a ser de R$ 2.693,00 entre maio e julho deste ano. Ou seja, um aumento de 2,9% em relação trimestre anterior.

Mais uma vez a área tecnológica fez a diferença no fortalecimento da economia brasileira. Os dados da PNAD confirmaram os números já anunciados pelo no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ligado ao Ministério do Trabalho.

Somente na construção civil, o crescimento do número de empregos foi 7,4%, chegando a 7,481 milhões de trabalhadores, entre maio e julho deste ano. Em 2021, no mesmo período, o número era de 6,965 milhões de empregos criados.