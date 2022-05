Publicado edital para pavimentação do Jardim Santa Helena

Licitação será aberta no dia 30 de junho em Jacarezinho

Foi publicando no Diário Eletrônico do município o Edital para a licitação da pavimentação asfáltica do Jardim Santa Helena, nas proximidades da Vila Setti, em Jacarezinho.

No total serão 4.014,82 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento em CBUQ, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens e serviços previstos em projeto.

Os trechos a serem pavimentados são a Rua Domingos Lomba, entre as ruas Edgar Carneiro Santiago e Almirante Tamandaré; a Rua Vereador Waldermar Figueiredo, entre as ruas Domingos Lomba e Georgina de C. Coutinho; a Rua João Venerando da Silva, entre as ruas Domingos Lomba e Georgina de C. Coutinho; e a Rua Dr. João Cândido Fortes, entre a Rua Vereador Anacleto do Carmo até o seu término. O prazo de execução das obras é de 150 (cento e cinquenta) dias, e o preço máximo da licitação é de R$ 678.437,49 (Seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Do valor a ser investido, R$ 600 mil são oriundos do Programa de Apoio aos Municípios – PAM e foram destinados a Jacarezinho por indicação do deputado estadual Mauro Moraes (PSD). Os R$ 78 mil que totalizam o valor são de recursos próprios da Prefeitura, a título de contrapartida.

Jardim Europa

A pavimentação do Jardim Europa é outra obra de vulto da atual administração que está prestes a ser licitada. Com custos estimados em R$ 10 milhões, ela será financiada junto à Agência de Fomento do Paraná.

O documento que falta para finalizar a parte burocrática é o parecer técnico da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, e tão logo esteja pronto, será encaminhado para análise do Paranacidade, que é o órgão estadual que elabora o edital da licitação.

Devido ao período eleitoral, no qual são proibidos repasses de recursos para obras que não foram iniciadas até 30 de junho, essas pavimentações possivelmente serão iniciadas após as eleições.

Serviço

Os interessados em retirar os referidos Editais poderão solicitá-los ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, via e-mail licitacao@jacarezinho.pr.gov.br telefone (43) 3911-3018, ou baixá-los no site da Prefeitura: www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao , sem nenhum custo por parte do solicitante.

Local das Licitações: Prefeitura de Jacarezinho – Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações Rua Cel. Batista, 335 – Jacarezinho.