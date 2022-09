Programas de habitação do PR inspiram Mato Grosso

Replicando os projetos sociais da Cohapar

Representantes do Governo de Mato Grosso se reuniram com integrantes da Cohapar para conhecer os projetos de habitação do Paraná, com o objetivo de replicá-los em todos os municípios do estado do Centro-Oeste, por meio da formalização de um convênio.

Os representantes visitaram o Condomínio do Idoso de Prudentópolis e a sede da Cohapar em Curitiba. Durante o encontro, foram apresentadas diretrizes e modelos operacionais dos programas da companhia, como o Viver Mais (condomínio dos idosos), Vida Nova (repaginação de áreas degradadas), financiamento direto de moradias e Valor de Entrada, no qual o Estado banca o aporte inicial na aquisição de uma casa ou apartamento.

“O Condomínio do Idoso é muito bonito, conseguimos perceber o cuidado do Governo e da Cohapar com os seus idosos”, ressaltou Wener Santos, presidente da MT-PAR, uma sociedade de economia mista criada pelo Governo de Mato Grosso para promover a geração de investimentos habitacionais.

Segundo ele, a ideia é firmar uma parceria com a Cohapar para implementar programas como o Valor de Entrada e o Condomínio do Idoso em todo Mato Grosso, utilizando as iniciativas realizadas no Paraná como modelo. Há ainda interesse por parte do Mato Grosso em reproduzir ao menos dez unidades da residência exclusiva para a terceira idade.

“A Cohapar tem feito um trabalho muito importante e o Mato Grosso, através da MT-PAR e desta parceria, vai poder alavancar os programas habitacionais. Teremos mais reuniões com a Cohapar, mas queremos lançar ainda este ano o primeiro Condomínio do Idoso, como um projeto-piloto”, disse o presidente.

Além disso, atualmente, Mato Grosso tem uma demanda de 100 mil habitações. “Já aplicamos o programa que dá o subsídio de R$ 15 mil para ajudar na entrada do imóvel, com 23 municípios parceiros, e pretendemos aumentar em 40 mil unidades nos próximos anos”, acrescentou.

De acordo com o presidente da Cohapar, Jorge Lange, a reunião foi importante para mostrar os resultados e compartilhar ideias e soluções na área de habitação que podem ser replicadas no Mato Grosso mas também em todos os estados do país.

“É mais uma equipe que vem ao Paraná para replicar e aprender sobre os nossos programas, e recebemos com muita satisfação, porque podemos trocar experiências e mostrar programas de grande sucesso”, ressaltou.

“Saímos muito satisfeitos da visita. Pudemos buscar ideias para levar para o nosso estado e para o nosso município. Com certeza essa parceria vai gerar muitos frutos para nós”, destacou o prefeito de Nova Marilândia (MT), Jefferson Nogueira Souto, que acompanhou a visita.