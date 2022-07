Programa destina 185 mil para Jacarezinho

Benefício é dirigido a entidades cadastradas e sem fins lucrativos

Em reunião periódica realizada nesta sexta-feira (29) na Unidade de Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar (UADAF), foi apresentado aos produtores rurais o programa Compra Direta Paraná, que destinará, este ano, R$ 185 mil para compras de alimentos produzidos nas pequenas propriedades rurais de Jacarezinho.

O Compra Direta Paraná atenderá 11 entidades sem fins lucrativos cadastradas no município: Cadd, Cofadd, Ong Núbia Rafaela, Estrela da Manhã, Cáritas, os CRAS da Vila São Pedro e Aeroporto, Asilo São Vicente, Santa Casa de Misericórdia, Abrinja e Provopar, que receberão leite, hortifrúti e panificados, distribuídos em um período de 12 meses. A aquisição de produtos da Agricultura Familiar para doação simultânea é acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), e a previsão é de que serão entregues mais de 23 toneladas de alimentos, contribuindo para fomentar a agricultura local e a levar alimentos saudáveis a toda a população atendida por essas entidades.

Na reunião apresentou-se também nova diretoria da Associação Agropecuária de Jacarezinho (Agrojac). O atual secretário municipal de Planejamento, José Antonio Costa, que presidiu a Associação por mais de 14 anos, passou a presidência ao produtor Toninho Vilela e nova Diretoria.

Na oportunidade, foram entregues fichas de cadastramento de produtos referente ao mês de agosto e entrega de relatório de lucros semestral de cada produtor.

Os secretários municipais de Administração, Jaílton Aparecido de Paula, e da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Carlos Alberto Lopes, estiveram presentes à reunião.

Serviço

Os pedidos, recepção e distribuição de alimentos provenientes da Agricultura Familiar são executados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, por meio da UADAF – Alimenta Aqui. Os produtores rurais interessados em fazer parte do Programa podem entrar em contato pelo telefone 43 39113060 ou diretamente na UADAF / Alimenta Aqui, que fica na Rua Otaviano Tonet, ao lado da AGROJAC – próximo ao trevo da Vila Rosa com a BR-153. Os responsáveis pelo atendimento são Lisandro e Karolina. A UADAF trabalha com responsabilidade e comprometimento com todos os produtores, e de forma transparente realiza relatórios mensais e semestrais de toda atividade desenvolvida na unidade.