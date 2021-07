Presidente da Cohapar se reúne com norte-pioneirenses

Lideranças do Norte Pioneiro terão vídeo-conferência com Jorge Lange

Os coordenadores da Casa Civil de Jacarezinho, Juarez Leal (Daio) e de Cornélio Procópio , Frederico Alves (Fred) organizam encontro por Vídeoconferência através do Google Meet com o Diretor Presidente da COHAPAR, Jorge Luiz Lange(foto). Será no dia 28 de julho(quarta-feira que vem) às dez horas.

Pauta: Programas de Habitação Popular.

Casa fácil

Financiamento

Valor de entrada

Viver mais

Morar legal

Vida nova

Escrituração direta

Estarão presentes :

• Coordenador Regional da COHAPAR, Michael Júlio Faleiros.

• Chefes Regionais e suas respectivas equipes: SEAB , ADAPAR; SAÚDE, SEJUF, SANEPAR, IAT, CIRETRANS, ESPORTES, COPEL, DER, IDR-PR, HOSPITAL REGIONAL

Convidados Especiais:

• Prefeitos da AMUNORPI e AMUNOP, Vereadores, Imprensa, Secretaria Municipal de Habitação.LINK DA REUNIÃO: meet.google.com/rkd-kvts-iqd