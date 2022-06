Prefeitura platinense recebe mais três tratores novos

Agricultores usarão no preparo do solo, plantio, colheita e demais ações da agricultura familiar

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina recebeu nesta semana três novos tratores destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

Os maquinários foram adquiridos com recursos viabilizados por deputados, incluindo Luiz Cláudio Romanelli através da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, com contrapartida da administração municipal.

Os tratores auxiliarão os pequenos agricultores do município no preparo do solo, plantio, colheita e demais ações da agricultura familiar.