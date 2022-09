Prefeitura lança pré-incubação em SAP

Sistema Regional de Inovação em Santo Antônio da Platina

Nesta segunda-feira, dia 26, está agendado o lançamento do “Joias do Agronegócio”, em Santo Antônio da Platina, o primeiro habitat de inovação municipal e o processo inicial de pré-incubação do território Norte Pioneiro, dentro do Sistema Regional de Inovação (fotos).

O programa aliará desenvolvimento e geração de novas oportunidades, promovendo a criação de empreendimentos de base tradicional e tecnológica, voltados à produção de bens e serviços, com enfoque não exclusivo, porém preferencial, na área de agronegócio.

A perspectiva do prefeito José da Silva Coelho Neto é que o “Joias do Agronegócio” – oferecendo estrutura física qualificada no CDTI – Centro de Inovação e Tecnologia e com a expertise das parcerias promovendo apoio gerencial e técnico, o município torne-se referência no incentivo de novos negócios e soluções diferenciadas para o mercado no ramo do agronegócio.

O programa envolve parcerias que envolvem o Sebrae e o sistema “S”, o SRI Norte Pioneiro, instituições de ensino superior e técnico, órgãos do governo do estado, empresas, associações, bancos e cooperativas de crédito, entre outros.

O “Joias do Agronegócio” tem à frente a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia, o Comitê Gestor de Melhoria do Ambiente de Negócios (CGM) entre outros apoiadores e servidores das várias secretarias e instâncias internas da prefeitura municipal.

Depois do reconhecimento nacional com os prêmios de Inovação (Mobilização Empresarial pela Inovação – MEI, realizado pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pelo Sebrae) e o PSPE – Prefeito Empreendedor Sebrae, com foco no desenvolvimento do nosso Sistema Regional de Inovação – SRI NP, teremos o programa de inovação em Santo Antônio da Platina propõe a abertura de uma agenda para outros habitats de inovação, que estão em fase de planejamento ou execução e que, em breve, serão lançados.

